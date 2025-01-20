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Экономика и бизнес

В Рязани засняли стремительно пустеющие полки «Зельгроса»

Валерия Мединская

Магазин «Зельгрос» в Рязани, по всей видимости, готовится к закрытию. Пустеющие полки магазина сфотографировали очевидцы, фото опубликованы в группе «Рязанский формат».

Очевидцы отмечают: большинство прилавков уже пусты. Освободившиеся — разбирают и завешивают баннерами. Работает только пара-тройка отделов, и то не в полную силу.

Сами продавцы «Зельгроса» не смогли уточнить, что появится на месте закрывшегося магазина. Как вариант — здесь расположится новая торговая сеть. Также люди предполагают, что помещение могут отдать под производство или склад.

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В Рязани засняли стремительно пустеющие полки «Зельгроса» Множество отделов магазина не работают, а те что работают, стремительно пустеют.
В Рязани засняли стремительно пустеющие полки «Зельгроса» Множество отделов магазина не работают, а те что работают, стремительно пустеют.
В Рязани засняли стремительно пустеющие полки «Зельгроса» Множество отделов магазина не работают, а те что работают, стремительно пустеют.
В Рязани засняли стремительно пустеющие полки «Зельгроса» Множество отделов магазина не работают, а те что работают, стремительно пустеют.
В Рязани засняли стремительно пустеющие полки «Зельгроса» Множество отделов магазина не работают, а те что работают, стремительно пустеют.
Фото — группа «Рязанский формат»

Ранее стало известно, что закрывается гипермаркет «Лента Эконом» в ТЦ «Солнечный» в Борках. Всё дело в том, что у торгового центра — новый владелец. Магазин съедет оттуда до 31 января.

Также в рязанском ТРЦ «Виктория Плаза» закрывается супермаркет SPAR. На его месте появится магазин «Перекрёсток».

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© Информационное агентство 7info

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