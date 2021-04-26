На майские праздники в Тюменской области запретят продавать алкоголь и организуют дежурства полиции

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В Тюменской области на майские праздники запретят продавать алкоголь и организуют дежурства полицейских. Об этом сообщает «АиФ — Тюмень».

Алкоголь нельзя будет купить в День Весны и Труда — 1 мая и День Победы — 9 мая. Спиртные напитки нельзя будет приобрести с 08:00 до 21:00 по местному времени.

На майские праздники также решили организовать дополнительные меры безопасности. В это время полиция переводится на усиленную службу. Сотрудники ППС и ГИБДД будут ловить пьяных людей на улицах городах.

В режим повышенной готовности переводят и пожарных.