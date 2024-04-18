На майские праздники ЦППК назначила дополнительные экспрессы

ЦППК совместно с МЖД внесли изменения в расписание пригородных поездов в праздничные дни. С 26 апреля по 13 мая назначено 84 поезда.
Движение в Московском транспортном узле:
26 апреля поезда будут ходить расписанием четверга,
27 апреля, 8 мая — расписанием пятницы,
28, 29, 30 апреля, 9—11 мая — расписанием субботы,
1 и 12 мая — расписанием воскресенья.
26—30 апреля, 1 и 8—10 мая в региональных центрах будут внесены точечные корректировки в расписание.
В дни майских праздников будут назначены дополнительные поезда.
На Курском направлении:
• № 7030 Тула — Москва: 28 апреля – 1 мая, 4—5, 9—12 мая,
• № 7031 Москва — Тула: 28 апреля – 1 мая, 4—5, 9—12 мая,
• № 7051 Москва — Тула: 27 апреля, 8 мая,
• № 7041 Москва — Тула: 27 апреля,
• № 7040 Тула — Москва: 28 апреля.
На Рижском направлении:
• № 7012/7011/7021 Москва — Муравьево: 1, 8, 9 мая,
• № 7016/7015/7023 Москва — Муравьево: 1, 8, 9 мая,
• № 7024/7014/7013 Муравьево — Москва: 2, 9 мая,
• № 7028/7018/7017 Муравьево — Москва: 1, 8, 9 мая.
На Казанском направлении:
• № 7050 Москва — Рязань-2: 27 апреля, 8 мая,
• № 7052 Москва — Рязань-2: 27 апреля, 8 мая,
• № 7051 Рязань-2 — Москва: 1 мая,
• № 7021 Рязань — Москва: 2, 13 мая,
• № 7093 Куровская — Москва: 28 апреля, 8 мая,
• № 7194 Москва — Черусти: 28 апреля, 8 мая,
• № 7197 Черусти — Москва: 1, 12 мая.
На Горьковском направлении:
• № 7085/7086 Москва — Владимир: 27 апреля, 8 мая,
• № 7089/7090 Москва — Владимир: 27 апреля, 8 мая,
• № 7079/7080 Владимир — Москва: 29 апреля — 1 мая, 9—11 мая,
• № 7083/7084 Москва — Владимир: 28 апреля — 1 мая, 9, 10, 12 мая,
• № 7103 Железнодорожная — Москва: 28 апреля — 1 мая, 9, 10, 12 мая.
На Киевском направлении:
• № 7007/7008 Москва — Калуга: 27 апреля,
• № 7005/7006 Москва — Калуга: 27 апреля, 8 мая,
• № 7023/7024 Калуга — Москва: 27 апреля, 1, 8, 9 мая,
• № 7184 Апрелевка — Москва: 27 апреля.
На Ярославском направлении:
• № 7012 Москва — Александров: 28 апреля,
• № 7022 Москва — Александров: 27 апреля,
• № 7011 Александров — Москва: 28 апреля,
• № 7021 Александров — Москва: 27 апреля,
• № 7127 Пушкино — Москва: 27 апреля.
На Павелецком направлении:
• № 7302/7304 Узловая — Москва: 28 апреля,
• № 7305/7307 Москва — Узловая: 28 апреля.
С 27 апреля по 1 мая и с 8 по 12 мая ряд поездов Черусти-Вековка-Черусти будут 11-вагонными.