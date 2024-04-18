На майские праздники ЦППК назначила дополнительные экспрессы

ЦППК совместно с МЖД внесли изменения в расписание пригородных поездов в праздничные дни. С 26 апреля по 13 мая назначено 84 поезда.

Движение в Московском транспортном узле:

26 апреля поезда будут ходить расписанием четверга,

27 апреля, 8 мая — расписанием пятницы,

28, 29, 30 апреля, 9—11 мая — расписанием субботы,

1 и 12 мая — расписанием воскресенья.

26—30 апреля, 1 и 8—10 мая в региональных центрах будут внесены точечные корректировки в расписание.

В дни майских праздников будут назначены дополнительные поезда.

На Курском направлении:

• № 7030 Тула — Москва: 28 апреля – 1 мая, 4—5, 9—12 мая,

• № 7031 Москва — Тула: 28 апреля – 1 мая, 4—5, 9—12 мая,

• № 7051 Москва — Тула: 27 апреля, 8 мая,

• № 7041 Москва — Тула: 27 апреля,

• № 7040 Тула — Москва: 28 апреля.

На Рижском направлении:

• № 7012/7011/7021 Москва — Муравьево: 1, 8, 9 мая,

• № 7016/7015/7023 Москва — Муравьево: 1, 8, 9 мая,

• № 7024/7014/7013 Муравьево — Москва: 2, 9 мая,

• № 7028/7018/7017 Муравьево — Москва: 1, 8, 9 мая.

На Казанском направлении:

• № 7050 Москва — Рязань-2: 27 апреля, 8 мая,

• № 7052 Москва — Рязань-2: 27 апреля, 8 мая,

• № 7051 Рязань-2 — Москва: 1 мая,

• № 7021 Рязань — Москва: 2, 13 мая,

• № 7093 Куровская — Москва: 28 апреля, 8 мая,

• № 7194 Москва — Черусти: 28 апреля, 8 мая,

• № 7197 Черусти — Москва: 1, 12 мая.

На Горьковском направлении:

• № 7085/7086 Москва — Владимир: 27 апреля, 8 мая,

• № 7089/7090 Москва — Владимир: 27 апреля, 8 мая,

• № 7079/7080 Владимир — Москва: 29 апреля — 1 мая, 9—11 мая,

• № 7083/7084 Москва — Владимир: 28 апреля — 1 мая, 9, 10, 12 мая,

• № 7103 Железнодорожная — Москва: 28 апреля — 1 мая, 9, 10, 12 мая.

На Киевском направлении:

• № 7007/7008 Москва — Калуга: 27 апреля,

• № 7005/7006 Москва — Калуга: 27 апреля, 8 мая,

• № 7023/7024 Калуга — Москва: 27 апреля, 1, 8, 9 мая,

• № 7184 Апрелевка — Москва: 27 апреля.

На Ярославском направлении:

• № 7012 Москва — Александров: 28 апреля,

• № 7022 Москва — Александров: 27 апреля,

• № 7011 Александров — Москва: 28 апреля,

• № 7021 Александров — Москва: 27 апреля,

• № 7127 Пушкино — Москва: 27 апреля.

На Павелецком направлении:

• № 7302/7304 Узловая — Москва: 28 апреля,

• № 7305/7307 Москва — Узловая: 28 апреля.

С 27 апреля по 1 мая и с 8 по 12 мая ряд поездов Черусти-Вековка-Черусти будут 11-вагонными.