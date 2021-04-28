На Лыбедском бульваре в Рязани высадят сосны и тополя

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На Лыбедском бульваре будут посажены новые декоративные деревья и кустарники. Об этом говорится в пресс-релизе отеля «Старый город».

В 2017 году Лыбедский бульвар от Брессюирского моста до моста у рязанского Цирка был благоустроен силами гостиничного комплекса & SPA «Старый город» и «ООО Северная Компания»: установлено уличное освещение и скамейки, создан парк скульптур, проложены дорожки.

Весной 2021 года отель намерен провести масштабные работы по озеленению Лыбедского бульвара. В пресс-релизе сообщается о высадке саженцев тополя лавролистного, сосны горной, можжевельника, кизильника, спиреи пепельной, стефанандры и других декоративных растений.

Работы начнутся в первых числах мая, кроме посадки новых деревьев запланирована укладка рулонного газона и монтаж системы автополива — сообщили в пресс-службе отеля.

В планах «Старого города» также разбивка розария и обновление клумб.

Променад «Старым городом» — одно из самых популярных мест для фотосессий в Рязани: фасад отеля копирует архитектурный ансамбль центральной улицы немецкого города Мюнстера. На площадке перед отелем проходили праздничные мероприятия фестиваля «Рязань — Новогодняя столица России 2020 ». Зимой перед «Старым городом» заливают каток, а летом работают открытые веранды ресторанов отеля — итальянской пиццерии «Неаполь» и традиционного английского паба «Бристоль». Для детей установлена современная игровая площадка.

Как отметили в пресс-службе гостиничного комплекса, здание «Старого Города» с променадом и парком уже стало одной из достопримечательностей Рязани, а появление новых зеленых насаждений на Лыбедском бульваре, сделает город еще зеленее и краше.





Отель «Старый Город» был построен в 2017 году «Северной Компанией». Рестораны отеля пользуются заслуженной популярностью среди рязанских ценителей высокой кухни. Регулярно проходят «кулинарные баттлы», мастер-классы, тематические гастро-вечера.

«Старый город» находится по адресу: улица Мюнстерская дом №2. Телефон 8(4912)700-005.