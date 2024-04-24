Среда, 24 апреля, 2024

На ликвидацию свалки в Канищево потратят 160 млн. рублей

Автор: 7info

Опубликовано

В микрорайоне Канищево города Рязани ликвидируют свалку на территории Кузьмина оврага. Об этом на заседании правительства сообщил первый заместитель главы администрации Дмитрий Лощинин.

В настоящее время разработан проект, который проходит процедуру государственной экологической экспертизы. После получения положительного заключения в этом году будут начаты работы по ликвидации свалки.

На эти цели из бюджета города Рязани выделено 48 млн. рублей. Общая стоимость работ согласно смете — 160 млн. рублей.

Реализация проекта рассчитана на два года. В перспективе здесь запланировано создание зеленой зоны.

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