На Курилах медведь загрыз 33-летнего мужчину

Утром 10 апреля на курильском острове Итуруп волонтёры обнаружили тело 33-летнего местного жителя со следами нападения медведя, сообщает портал astv.ru.

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9 апреля погибший в компании трёх друзей отправился на природу. В 22 км от села Рейдово автомобиль застрял. Мужчина отправился искать помощь и пропал.

Тело отдыхающего обнаружили наутро волонтёры. Вскоре сотрудники Курильского лесничества произвели отстрел медведя, который находился неподалёку.

Сейчас уполномоченными органами ведётся следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.