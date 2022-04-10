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Воскресенье, 10 апреля, 2022

На Курилах медведь загрыз 33-летнего мужчину

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На Курилах медведь загрыз 33-летнего мужчину

Александр Ильин

Утром 10 апреля на курильском острове Итуруп волонтёры обнаружили тело 33-летнего местного жителя со следами нападения медведя, сообщает портал astv.ru. 

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9 апреля погибший в компании трёх друзей отправился на природу. В 22 км от села Рейдово автомобиль застрял. Мужчина отправился искать помощь и пропал. 

Тело отдыхающего обнаружили наутро волонтёры. Вскоре сотрудники Курильского лесничества произвели отстрел медведя, который находился неподалёку. 

Сейчас уполномоченными органами ведётся следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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