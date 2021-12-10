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Пятница, 10 декабря, 2021
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На Куйбышевском шоссе Рязани Mercedes-Benz столкнулся с тремя Volkswagen’ами, пострадал двухмесячный ребёнок

Александр Ильин
Фото: ДТП | Аварии | Рязань

Днём 10 декабря в Рязани на Куйбышевском шоссе 34-летний водитель на Mercedes-Benz устроил массовое ДТП с двумя автомобилями Volkswagen Polo и одним Volkswagen Jetta, сообщает Госавтоинспекция региона. 

По предварительным данным, рязанец на Mercedes столкнулся с Volkswagen Polo под управлением 36-летней девушки, с другим Volkswagen Polo с 31-летним водителем и с Volkswagen Jetta под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала женщина на Volkswagen Polo и её двухмесячный пассажир. Им потребовалась помощь медиков. 

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По факту случившегося проводится проверка.

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