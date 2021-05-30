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Воскресенье, 30 мая, 2021
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На концерте Владимира Преснякова летали лифчики и трусы

7info7
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Владимир Пресняков считает, что секс делает музыку. Об этом известный исполнитель легендарных хитов заявил на YouTube-канале Esquire Russia.

Он признался, что вдохновляется от историй своих поклонников, которые рассказывают, что зачинали детей под его песни, а также влюблялись, первый раз целовались и занимались любовью.

Певец рассказал, что на его концертах девчонки, в порыве страсти, раздевались догола.

 — Это был концерт в Киеве, где летали лифчики, трусы, рубашки, майки. Это было лет 20 назад, но было, — рассказывает Пресняков.

Также Владимир вспомнил, как исполнял хит про стюардессу Жанну по 20 раз за концерт, и несколько раз подчеркнул о роли секса в музыке.

 — Женщину считаю произведением мегаискусства, красоты… это божье творение. Каждый ее шаг, каждое движение, поворот головы, улыбка, смех, руки, доброта, всепрощение — это то, что формирует в мужчине мужчину, а во мне и музыку. Так что секс со мной по жизни,- резюмировал Пресняков.

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