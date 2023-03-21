Вторник, 21 марта, 2023
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На южных сборах ФК «Рязань» одержал 4 победы и 1 раз сыграл вничью

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Фото: ФК «Рязань»

Пресс-служба футбольного клуба «Рязань» сообщила о завершении южных сборов команды.

7 марта команда отправилась на южные сборы в Кабардинку Краснодарского края, где провела 2 недели интенсивных тренировок. Футболисты сыграли пять контрольных матчей. В копилке четыре победы и одна ничья:

— ФК «Динамо» Вологда — ФК «Рязань» — 1:1 (Семин);

— ФК «Сахалин» — ФК «Рязань» — 1:2 (автогол, Пурак);

— ФК «Металлург» Липецк — ФК «Рязань» — 0:2 (Семин — дубль);

— ФК «Спартак-Геленджик» — ФК «Рязань» — 0:2 (Пурак — дубль);

— ФК «Торпедо-2» Москва — ФК «Рязань» — 1:2 (Щербаков, Пурак).

Сегодня команда возвращается в Рязань, где продолжит тренировки.

Старт в весенней части Первенства Второй лиги Вторая Лига наша команда возьмет 2 апреля, в воскресенье, матчем против раменского «Сатурна». Начало встречи в 13:00.

В связи с тем, что РФС приостановил действие сертификата соответствия стадиона «Спартак», домашние матча второго этапа сезона 2022-2023 наша команда будет проводить в Коломне, на стадионе «Труд».

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