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Понедельник, 3 апреля, 2023
Татьяна Проводина

На ярмарках 1 апреля в Рязани реализовали 6,6 тонн мяса

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Фото с сайта правительства Рязанской области

На ярмарках выходного дня в Рязани 1 апреля свою продукцию представили 157 рязанских производителей, включая граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, и фермеров. Об этом сообщает минсельхоз Рязанской области.

Реализовано 6,6 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 5 тонн молока и молочных продуктов, 4,7 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 1,1 тонны живой рыбы, 3,1 тонны картофеля, 3,6 тонны овощей, 4,5 тонны яблок, 0,22 тонны мёда и продуктов пчеловодства.

Еженедельные ярмарки выходного дня организованы минсельхозом и минэкономразвития региона Рязанской области.

Очередные ярмарки выходного дня состоятся в Рязани 8 апреля на площадках у КДЦ «Октябрь», перед ЦНТИ, ТЦ «КИТ», а также на улице Дзержинского (территория УРТ).

В настоящее время работает также дополнительная ярмарочная площадка возле продуктового комплекса «Барс на Есенина».

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