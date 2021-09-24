12.6 C
Рязань
Пятница, 24 сентября, 2021
spot_img
На главнуюКультураАктуальные новости культуры
КультураАктуальные новости культурыНовости Рязани

На IV Международном форуме древних городов выступят «Гусляры России»

7info7
На IV Международном форуме древних городов выступят «Гусляры России»

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

С 22 по 26 сентября в Рязанской области проходит IV Международный форум древних городов.

Во время форума главный редактор «7info» Надежда Майорова встречалась с гостями в пресс-центре, откуда была организована прямая трансляция.

В  студии состоялся мини-концерт. Солистка государственного оркестра Московской областной филармонии «Гусляры России»  Ольга Алексеева наполнила фойе рязанской библиотеки имени Горького волшебными звуками гусель, а  руководитель коллектива Платон Евгеньевич Греков  рассказал об истории создания оркестра, о важности проведения таких мероприятий, как форум древних городов, и ,конечно, об уникальном древнем музыкальном инструменте.

 

 

 

 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,663ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]