На IV Международном форуме древних городов выступят «Гусляры России»

С 22 по 26 сентября в Рязанской области проходит IV Международный форум древних городов.

Во время форума главный редактор «7info» Надежда Майорова встречалась с гостями в пресс-центре, откуда была организована прямая трансляция.

В студии состоялся мини-концерт. Солистка государственного оркестра Московской областной филармонии «Гусляры России» Ольга Алексеева наполнила фойе рязанской библиотеки имени Горького волшебными звуками гусель, а руководитель коллектива Платон Евгеньевич Греков рассказал об истории создания оркестра, о важности проведения таких мероприятий, как форум древних городов, и ,конечно, об уникальном древнем музыкальном инструменте.