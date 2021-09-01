На и.о. начальника изолятора в Истре, откуда сбежали заключенные, завели уголовное дело

На исполняющего обязанности начальника изолятора в Истре завели уголовное дело. Мужчину обвиняют в превышении полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости».

В следственном комитете не раскрыли, в чем именно заключалось превышение полномочий.

В скором времени суд определит меру пресечения для начальника изолятора.

Напомним, в ночь на 6 августа из подмосковного изолятора в Истре сбежали пятеро заключенных. На следующий день суд арестовал двух сотрудников ИВС, которые в ту ночь находились на дежурстве. По предварительной информации, они могут быть причастны к побегу подсудимых.

Практически через неделю после побега оперативники задержали трех сбежавших. Спустя какое-то время полицейские арестовали четвертого заключенного.

Пятым сбежавшим подсудимым оказался Александр Мавриди. Его обвиняют в убийстве «колбасного» короля Владимира Муругова и похищении адвоката. Его до сих пор не нашли.