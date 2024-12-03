Вторник, 3 декабря, 2024
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На горнолыжном курорте ребенок выпал из кабины подъемника

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Валерия Мединская
Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/red-cable-car-going-up-mountain-with-pine-trees_8507118.htm#fromView=search&page=1&position=24&uuid=77014b17-b965-4a89-8629-05fa602a2f27

В Кузбассе на горнолыжном курорте Шерегеш ребенок выпал из кабины подъемника и скатился вниз по склону. Сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

Во вторник, 3 декабря, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как ребенок выпадает из кабины подъемника и катится вниз. О состоянии ребенка информации нет. Работники канатной дороги вызвали спасателей на место происшествия.

По информации очевидцев, инструктор преждевременно открыла колпак и защитную рамку подъемника и стала подталкивать ребенка скорее выйти. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

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