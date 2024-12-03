На горнолыжном курорте ребенок выпал из кабины подъемника

В Кузбассе на горнолыжном курорте Шерегеш ребенок выпал из кабины подъемника и скатился вниз по склону. Сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

Во вторник, 3 декабря, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как ребенок выпадает из кабины подъемника и катится вниз. О состоянии ребенка информации нет. Работники канатной дороги вызвали спасателей на место происшествия.

По информации очевидцев, инструктор преждевременно открыла колпак и защитную рамку подъемника и стала подталкивать ребенка скорее выйти. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.