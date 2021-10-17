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Воскресенье, 17 октября, 2021
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На главной улице Костромы протестовали против QR-кодов

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Рядом с торговым центром «Шоколад» в Костроме появились шары с призывом об отмене QR-кодов для посещения некоторых общественных мест, пишет Kostroma.Today.

На них неизвестные назвали нововведение «клеймом раба». Примечательно, шарики развеселили около дороги на видном месте.

Многие костромичи не поддержали такую инициативу, поскольку, по их мнению, в регионе имеются более важные проблемы, например, с медициной и зарплатами.

«А вас волнует, что в ресторан не попадете?» — возмутился костромич.

В целом, введение системы QR-кодов разделило общество на два лагеря.

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