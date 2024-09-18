На Фестивале урожая в Рязани представят Пирамиду изобилия

На Рязанской ВДНХ пройдёт Фестиваль урожая (0+), который станет предпоследним событием летнего сезона. Подробности сообщили организаторы мероприятия.

Гостей ждёт насыщенная программа с мастер-классами, выступлениями и увлекательными активностями. Участникам напомнят об истории создания выставочного пространства, представят новые идеи возрождённой площадки.

Главной достопримечательностью фестиваля станет шестиметровая «Пирамида изобилия», собранная из местных тыкв. Подобные конструкции возводились в 50-е годы, когда колхозы и совхозы привозили на выставки сезонный урожай. Пирамида символизирует связь с историей и традициями выставки народных достижений.

Источник вдохновения для создания пирамиды — гигантская 500-килограммовая тыква по прозвищу «Дуреха», выращенная в Касимове.

Фестиваль начнётся в 15:00 с мастер-классов по росписи пряников «Корзинка фермера» от Музея галереи пряников и по созданию украшений от мастерской «пАРТизанЕРязани». В это же время стартует интерактивная программа для детей, откроется крафт-маркет с сезонными продуктами.

Желающие смогут создать тыквы-игольницы с мастерской «Ангельское перышко», а в 17:00 пройдут мастер-классы от «Мульти-Пульти».

Завершит фестиваль выступление кавер-группы «Gangsters» в 19:00.