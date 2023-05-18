Четверг, 18 мая, 2023
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На дорогах Рязанской области 18 мая проходит рейд Госавтоинспекции

Татьяна Проводина
Изображение от Freepik

Сотрудники ГИБДД 18 мая проводят в Рязанской области комплексное мероприятие «Пешеходный переход».

Цель рейда — пресечь нарушения ПДД водителями ТС на нерегулируемых пешеходных переходах.

На подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водители обязаны снизить скорость или остановиться для пропуска пешеходов, пересекающих проезжую часть или вступивших на неё для перехода.

За невыполнение данного требования Правил дорожного движения уступить штраф для водителя предусмотрен от 1500 до 2500 рублей.

В ГИБДД призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и относится друг к другу взаимовежливо.

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