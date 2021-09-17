На девочку из Самары составили дело за избиение трёх взрослых

В Самарской области полиция возбудила три административных дела на 14-летнюю девочку. Её обвиняют в распитии спиртного и нанесении побоев взрослым, пишет КП.

Причиной стал инцидент, случившейся летом этого года. Девушка вместе с подругой отдыхала на местном пляже. В один момент они решили сходить в магазин неподалёку — в купальниках. Внешний вид подростков пришёлся не по душе троим взрослым, которые стояли рядом. Между ними вспыхнула словесная перепалка, которая переросла в драку. Один из взрослых, по предварительной информации, угрожал оружием.

Семья пострадавшей девочки обратилась в полицию, но там виновной признали ребёнка: ей предъявлено обвинение в дебоширстве и распитии спиртного в общественном месте.

Родители девочка не согласны с этим решением и намерены обратиться в прокуратуру.