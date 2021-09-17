8.4 C
Рязань
Пятница, 17 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

На девочку из Самары составили дело за избиение трёх взрослых

Александр Ильин
На девочку из Самары составили дело за избиение трёх взрослых

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Самарской области полиция возбудила три административных дела на 14-летнюю девочку. Её обвиняют в распитии спиртного и нанесении побоев взрослым, пишет КП. 

Причиной стал инцидент, случившейся летом этого года. Девушка вместе с подругой отдыхала на местном пляже. В один момент они решили сходить в магазин неподалёку — в купальниках. Внешний вид подростков пришёлся не по душе троим взрослым, которые стояли рядом. Между ними вспыхнула словесная перепалка, которая переросла в драку. Один из взрослых, по предварительной информации, угрожал оружием. 

Семья пострадавшей девочки обратилась в полицию, но там виновной признали ребёнка: ей предъявлено обвинение в дебоширстве и распитии спиртного в общественном месте.

Родители девочка не согласны с этим решением и намерены обратиться в прокуратуру.   

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,636ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]