Четверг, 18 июля, 2024

На чемпионате «Зелёного сада» по сапбордингу состоится детский заплыв

Автор: 7info7

Опубликовано

На чемпионате «Зелёного сада» по сапбордингу состоится детский заплыв. Начало мероприятия в 12.00, участникам нужно прибыть на Борковской затон заранее, чтобы пройти регистрацию и получить необходимый инвентарь (предоставляется организаторами).

К участию приглашаются дети от 7 до 18 лет. Допускаются только те, чьи родители являются сотрудниками компаний, заявившихся в командную гонку. Не обязательно, чтобы сами родители участвовали в основных соревнованиях, достаточно того, что выступает команда предприятия, где работают мама или папа ребёнка.

Обязательное условие допуска ребёнка к заплыву — наличие яркого маскарадного костюма. Чемпионат по сапбордингу получил название «Рязанское Лукоморье» — можно подготовить костюм соответствующей тематики или любой другой.

Призы от строительной компании «Зелёный сад» получат все дети, участвующие в заплыве! Зарегистрировать юных участников можно после регистрации основной команды предприятия на сайте https://suprzn.ru./ Родителям необходимо будет оставить свои данные, а когда позвонят организаторы, сообщить об участии ребёнка.

Торопитесь с регистрацией! На соревнования уже заявились 10 команд.

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН: 6215014910
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