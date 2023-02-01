На базе рязанской школы № 75 открылось «Движение Первых»

На базе школы № 75 открылось «Движение Первых». В настоящее время в Рязанской области идет формирование первичных отделений РДДМ «Движение первых». Первички создаются на базе образовательных учреждений, культуры и спорта. Организация объединяет самых активных и талантливых молодых людей.

В городе Рязани создано 4 первичных отделения на базе школ, 1 первичное отделение на базе Дворца молодежи и 1 на базе Рязанского городского волонтерского центра.

Сегодня, 1 февраля, в школе № 75 открылось первичное звено этого движения. На церемонии открытия присутствовали глава администрации Елена Сорокина и заместитель председателя регионального отделения Российского движения детей и молодежи Ирина Горынина.

В ноябре 2022 года команда школы № 75 стала победителем Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» среди 385 тысяч российских школьников. В библиотеке школы Елена Сорокина пообщалась с членами команды. В формате круглого стола ребята рассказали про свой опыт участия в олимпиаде, поделились секретами успеха.