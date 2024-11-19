Вторник, 19 ноября, 2024
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На Аллее Славы в Рязани похоронили штурмовика отряда «Фиксики» Алексея Бундина

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Валерия Мединская

В Рязани во вторник, 19 ноября, прошла церемония прощания с бойцом СВО Алексеем Бундиным. Его похоронили на Алее Славы.

Бундин — уроженец Ермишинского района. Закончил Шацкий колледж культуры, увлекался музыкой. Любовь к музыке привела его в Рязанский колледж культуры, где он получил образование по специальности «руководитель вокально-инструментального ансамбля». За время учёбы Алексей был активным участником ВИА «Шанс» и рок-группы «Свобода».

С сентября 2023 года Алексей Бундин находился в зоне СВО. Туда он отправился после заключения контракта с Минобороны РФ. Службу проходил в 20-й армии, был штурмовиком отряда «Фиксики» роты Витязи.

Боец погиб 23 марта этого года в ходе боёв в районе населённого пункта Терны. Долгое время считался пропавшим без вести.

У мужчины осталась жена и двое детей.

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