На 4 улицах Рязани отключили холодную воду

МП «Водоканал города Рязани» сообщило об отключении холодной воды 1 июня.

До 14 часов без воды осталось здание на Ряжском шоссе, 20, в котором находятся различные организации.

До 17.00 воды не будет в домах № 25, 27, 29 по улице Новосёлов, домах № 11, 13, 15/23, 15/23 (ГБУ РО СП № 1) по улице Тимакова.

С 13.00 до 16.00 отключат воду на улице Боголюбова, дома № 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 корп.1, 19, 20, 21, 22, 22лит.Б, 23, 23а, 24, 25 корп.1, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36стр.1, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 62а, 63, 64 корп.1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 корп.1, 76, 76 стр. 3, 77, 78 корп.1, 78 корп.2, 78, 8, 80 корп.1, 80, 81, 82 корп.1, 82 корп.2, 82, 83, 84 корп.1, 84, 85, 86, 86 стр. 1, 87, 88 корп.1, 88, 89, 9, 90 корп.1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 корп.1, 97, 98