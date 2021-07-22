На 14 рязанских улицах отключили холодную воду из-за аварии

В четверг, 22 июля, в Рязани отключили холодную воду на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Сотрудники «Водоканала» приступили к устранению аварии на сетях.
С 9:30 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- Улица 1-й проезд Космодемьянской;
- Улица Бабушкина, дома № 13, 15, 17, 19, 36/11, 38, 40, 42, 44, 46/12;
- Улица 1-й проезд Бабушкина;
- Улица Гастелло;
- Улица Декабристов (полностью), дом № 25;
- Улица Космодемьянской, дома № 28/10, 30/7, 31, 32, 34, 40, 41, 42, 43/14, 45/13, 46/1, 47, 48, 49, 50/10, 51/14, 53/21, 54, 55, 57, 58/15, 59, 60, 61, 62, 63/22, 64/16;
- Улица Кошевого;
- Улица Куйбышевское шоссе, дома № 16 корп. 1, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4;
- Улица Ломоносова, дома № 46/7, 47, 48, 50, 52/8, 54/7, 56, 58, 60, 62/17, 66, 70, 72;
- Улица Разина, дома № 44, 45, 47, 48, 49/7, 50, 51, 52/18, 53/16;
- Улица Рытикова, дома № 9, 11, 12, 14;
- Улица Трудовая, дома № 7, 13/38, 17/43, 19, 21;
- Улица Новикова-Прибоя, дома № 22, 24, 26.
До окончания ремонта воды не будет в домах №38 корп. 1, 36 по улице Затинной.