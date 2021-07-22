На 14 рязанских улицах отключили холодную воду из-за аварии

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В четверг, 22 июля, в Рязани отключили холодную воду на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники «Водоканала» приступили к устранению аварии на сетях.

С 9:30 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

Улица 1-й проезд Космодемьянской;

Улица Бабушкина, дома № 13, 15, 17, 19, 36/11, 38, 40, 42, 44, 46/12;

Улица 1-й проезд Бабушкина;

Улица Гастелло;

Улица Декабристов (полностью), дом № 25;

Улица Космодемьянской, дома № 28/10, 30/7, 31, 32, 34, 40, 41, 42, 43/14, 45/13, 46/1, 47, 48, 49, 50/10, 51/14, 53/21, 54, 55, 57, 58/15, 59, 60, 61, 62, 63/22, 64/16;

Улица Кошевого;

Улица Куйбышевское шоссе, дома № 16 корп. 1, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4;

Улица Ломоносова, дома № 46/7, 47, 48, 50, 52/8, 54/7, 56, 58, 60, 62/17, 66, 70, 72;

Улица Разина, дома № 44, 45, 47, 48, 49/7, 50, 51, 52/18, 53/16;

Улица Рытикова, дома № 9, 11, 12, 14;

Улица Трудовая, дома № 7, 13/38, 17/43, 19, 21;

Улица Новикова-Прибоя, дома № 22, 24, 26.

До окончания ремонта воды не будет в домах №38 корп. 1, 36 по улице Затинной.