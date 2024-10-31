Четверг, 31 октября, 2024
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«Мы пойдем до конца»: полковник прокомментировал первый удар по Генштабу ВСУ

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Военный эксперт, полковник в запасе Тимур Сыртланов в беседе с «МК» оценил «удар возмездия» по Генштабу ВСУ.

В ночь на 30 октября Киев атаковали беспилотники, произошли взрывы в Соломенском районе. Некоторые украинские спикеры заявили, что было атаковано здание Генштаба ВСУ.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что БПЛА прилетел в центру управления беспилотных систем и стал ответом на атаку дрона на здание Российского университета спецназа в Гудермесе.

«Когда-то нужно было начинать наносить удары по центрам принятия решений и показывать, что мы пойдем до конца», – подчеркнул Сыртланов.

Он назвал правильным шагом точечный и выверенный удар по зданию Генштаба ВСУ.

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