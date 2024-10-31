«Мы пойдем до конца»: полковник прокомментировал первый удар по Генштабу ВСУ

Военный эксперт, полковник в запасе Тимур Сыртланов в беседе с «МК» оценил «удар возмездия» по Генштабу ВСУ.
В ночь на 30 октября Киев атаковали беспилотники, произошли взрывы в Соломенском районе. Некоторые украинские спикеры заявили, что было атаковано здание Генштаба ВСУ.
Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что БПЛА прилетел в центру управления беспилотных систем и стал ответом на атаку дрона на здание Российского университета спецназа в Гудермесе.
Он назвал правильным шагом точечный и выверенный удар по зданию Генштаба ВСУ.