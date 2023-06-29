1 июля в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в рамках фестиваля «Музыкальное лето в Константинове» выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Рязанской областной филармонии Алексей Свиридов.

Он является членом Союза театральных деятелей РФ, участником проектов, организованных министерством культуры РФ, Фондом Андрея Первозванного, Российским Императорским домом. Неоднократно выступал с сольными концертами не только в России, но и в Греции, Италии, на Кипре.

Репертуар артиста обширен и включает произведения разных стилей и жанров: от музыки барокко до сочинений известных композиторов, от оперы, оперетты и мюзикла до романса.

На концерте гости услышат в исполнении Алексея Свиридова песни на стихотворения Сергея Есенина, а также на поэтические строки современных авторов.

Начало выступления в 13:00 на усадьбе родителей Сергея Есенина.

Возрастное ограничение 6+