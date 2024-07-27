Мужу Блиновской придется воевать 395 лет, чтобы погасить долг жены

Супругу блогера Елены Блиновской Алексею придется воевать 395 лет, чтобы с нынешней зарплаты погасить долг жены перед ФНС, подсчитал SHOT.

По данным телеграм-канала, его заработок сейчас составляет в среднем 255 тысяч рублей. Кроме того, военнослужащий получает премии за выполнение заданий и участие в штурмах.

При этом Блиновская должна Федеральной налоговой службе 1,21 миллиарда рублей.

Один из подписчиков телеграм-канала подсчитал, что боец также может сбить 80 истребителей F-16, чтобы погасить долг.