Суббота, 27 июля, 2024

Мужу Блиновской придется воевать 395 лет, чтобы погасить долг жены

Автор: powder

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Супругу блогера Елены Блиновской Алексею придется воевать 395 лет, чтобы с нынешней зарплаты погасить долг жены перед ФНС, подсчитал SHOT.

По данным телеграм-канала, его заработок сейчас составляет в среднем 255 тысяч рублей. Кроме того, военнослужащий получает премии за выполнение заданий и участие в штурмах.

При этом Блиновская должна Федеральной налоговой службе 1,21 миллиарда рублей.

Один из подписчиков телеграм-канала подсчитал, что боец также может сбить 80 истребителей F-16, чтобы погасить долг.

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