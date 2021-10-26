«Мужской портрет» художника Малявина в рязанском интерьере

Каждый вторник мы приходим в рязанский художественный музей, чтобы прикоснуться к шедеврам великих мастеров и рассказать о них.

В зале русского искусства начала 20 века, находятся два ярких, эмоционально окрашенных полотна.

Это произведения художника Филиппа Малявина – «Старик у очага» и «Мужской портрет».

Он родился в Самарской губернии, в крестьянской семье. Волею судьбы его тяга к живописи была замечена монахом с Афона, который забрал мальчика с собой на греческий остров. Оттуда Малявин приехал в Санкт-Петербург, а Академию художеств. Учился у великого Репина, который видел в Малявине своего приемника.

Но судьба распорядилась иначе… и Рязанская губерния «обрела» Великого мастера. Малявин покупает имение в деревне Аксиньино, недалеко от Рязани и почти 20 лет живёт и работает на нашей земле.

Здесь были созданы самые яркие его произведения, которые принесли художнику мировую славу – знаменитые малявинские «Бабы» и «Девки», представленные в Третьяковской галерее.

Посетители рязанского художественного музея в этом смысле не обделены. «Старик у очага» и «Мужской портрет» не уступают по эмоциональному воздействию на зрителя, возможно, более распиаренным работам Третьяковки.

Картины были написаны в 1915-1916 годах и от них невозможно «оторвать» глаз.

Во-первых, они достаточно большие по размеру. Во-вторых, ни на кого не похожая техника, в которой писал Малявин. Разнонаправленные мазки, пастозная живопись – энергичная, свободная, напряжённая.

На первый взгляд кажется, что с холстов на нас смотрят фантастические и пугающие персонажи русских сказок и легенд.

Однако, перед нами реальные крестьянские образы – новое прочтение крестьянской темы.

Малявин взглянул на русское крестьянство, как на носителя дремлющей до определённого момента тёмной силы, способной к стихийному беспощадному бунту.

И бунт случился совсем скоро…. Но, пока его волна до конца не накрыла русскую интеллигенцию, Филипп Малявин успел получить «минуту славы» на родине.

В 1919 году в Рязани состоялась первая персональная и единственная в России выставка работ Филиппа Малявина.

Его имение было национализировано и художник с семьей уезжает за границу, во Францию.

На родину он больше не возвращался, но вспоминал о России с любовью.

— Без родины нет искусства, нет вдохновения, — пишет Малявин в письме.

Таким был 20 век, и художники чувствовали приближение неотвратимых перемен так же, как сегодня в 21 году 21 века чувствуем мы…..