Мужчину без сознания обнаружили в горевшем гараже в Рязани

На окраине Рязани с сгоревшем гараже обнаружили мужчину без сознания, сообщает YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По данным СМИ, ЧП случилось утром 19 декабря в посёлке Соколовка. В 07:50 при вскрытии гаража на улице Тепличной, в котором произошло возгорание, найден человек без сознания. Личность мужчины пока не установлена.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о пожаре в гараже на территории гаражного кооператива поступило в 07:17.

На место происшествия выезжали 6 человек, задействовано 2 единицы техники. Пожар ликвидирован в 07:49.