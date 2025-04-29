Мужчина зарезал нигерийку и выбросил труп в окно из-за секса

В Москве суд отправил на два месяца в СИЗО 37-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 22-летней нигерийки, сообщает SHOT.

По данным СМИ, девушка приехала в Россию в 2023 году, чтобы учиться. В столице зарегистрирована не была. С подозреваемым в убийстве познакомилась за 4 дня до трагедии.

В ночь на 28 апреля мужчина пригласил нигерийку в гости, чтобы поразвлечься. Владимир изрядно выпил, поругался с девушкой, а потом вонзил ей нож в сердце. Затем завернул тело в простыню и выбросил в окно. Под утро труп обнаружил дворник.

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Владимир — уроженец Тамбовской области, имеет судимость за кражу. Задержанный снимал со знакомым жильё на 4-м этаже в доме на Ясном проезде. По словам соседей, в квартире у него всегда было очень тихо, его часто видели с бутылками алкоголя.

По данным SHOT, Владимир и нигерийка не договорились по оплате её сексуальных услуг.