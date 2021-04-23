Мужчина выпал с пятого этажа в Новомичуринске

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В Новомичуринске 30-летний мужчина погиб при падении с балкона на пятом этаже, сообщает сайт ИД «Пресса».

Тело молодого человека обнаружили под окнами дома №32А – бывшего общежития. Что он там делал и как оказался в здании, неизвестно. В последнее время обитал в Рязани или Погореловке. С женой в разводе, остался маленький сын.

За несколько минут до трагедии мужчину видели в коридоре в одном кроссовке, второй остался на балконе. Куртку погибшего нашли в душевой кабинке.

На место приехала скорая помощь, но к этому моменту упавший был уже мёртв.