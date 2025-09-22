Мужчина украл оставленную студенткой сумку в рязанском кафе. Подробности произошедшего сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В отдел полиции по Железнодорожному району обратилась 16-летняя рязанка, она сообщила, что в кафе в центре города у нее пропала сумка. В украденной сумке находилось 9 тысяч рублей.

Выяснилось, что девушка пришла в кафе в одном из ТРЦ Рязани покушать. После обеда студентка пошла домой, забыв на сиденье у столика сумку. Вспомнив об оставленном имуществе, спустя час она вернулась в заведение, однако пропажу не нашла.

Опросив работников кафе, оперативники выяснили, что к краже может быть причастен молодой мужчина, который садился за столик после девушки. Благодаря описанию внешности было установлено, что к хищению причастен 39-летний рязанец, проживающий рядом с заведением, где произошла кража.

Злоумышленника задержали. У него изъяли похищенную сумку.

По версии следствия, мужчина зашел в кафе покушать и сел за столик, где обнаружил на сиденье чужую сумку. Заглянув внутрь, он нашел деньги и решил забрать находку себе. Рязанец не предпринял мер к возврату сумки и денег владельцу, а распорядился ими по своему усмотрению, поэтому его действия квалифицируются как кража. Найденные деньги рязанец потратил, а сумку планировал подарить подруге, но не успел.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.