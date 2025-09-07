Мужчина угрожал зарезать знакомую за клевету в Рязанской области

В рабочем поселке Сапожок в Рязанской области местный житель угрожал зарезать знакомую. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По версии следствия, 41-летний мужчина пришел в гости к своей соседке на застолье. Позже к празднику присоединилась 52-летняя местная жительница, однако мужчина, уже успевший опьянеть от алкогольных напитков, заявил, что не позволит женщине находиться с ним в одном помещении. Мужчина уверял, что знакомая распространяла о нем лживую информацию. Сосед хозяйки дома взял нож и выгнал гостью на улицу, при этом угрожая ее зарезать. Конфликт удалось остановить хозяевам дома. Женщина обратилась в полицию.

Выяснилось, что ранее 41-летний мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. Примерно месяц назад он вышел из исправительной колонии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».