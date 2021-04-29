Мужчина убил знакомого во время оккультного ритуала

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Житель Красноярского края задержан по подозрению в убийстве во время оккультного ритуала. По версии следствия, его жертвой стал астраханец 1987 года рождения. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области.

Следователи выяснили, что убийство было совершено во время проведения оккультного ритуала. К нему житель Астраханской области решил прибегнуть, чтобы восстановить отношения с супругой. Для совершения обряда ему необходимо было закопать их личные вещи в безлюдном месте за чертой города.

Для помощи астраханец позвал с собой приехавшего недавно из Красноярского края знакомого. Вечером 26 апреля мужчины отправились в лесопосадку недалеко от дороги «Кирпичный завод – Три Протока» Приволжского района области.

Когда копалась яма, 32-летний приезжий негативно высказался по поводу обряда и в адрес супруги потерпевшего. Произошла ссора, переросшая в драку. В ходе неё подозреваемый не менее 4 раз ударил астраханца топором в область головы и шеи. Труп убийца накрыл ветками и сбежал.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что ранее его объявили в федеральный розыск правоохранители Красноярского края по подозрению в мошенничестве.