10.6 C
Рязань
Четверг, 29 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Мужчина убил знакомого во время оккультного ритуала

7info
- Advertisement -

Житель Красноярского края задержан по подозрению в убийстве во время оккультного ритуала. По версии следствия, его жертвой стал астраханец 1987 года рождения. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области. 

Следователи выяснили, что убийство было совершено во время проведения оккультного ритуала. К нему житель Астраханской области решил прибегнуть, чтобы восстановить отношения с супругой. Для совершения обряда ему необходимо было закопать их личные вещи в безлюдном месте за чертой города.

Для помощи астраханец позвал с собой приехавшего недавно из Красноярского края знакомого. Вечером 26 апреля мужчины отправились в лесопосадку недалеко от дороги «Кирпичный завод – Три Протока» Приволжского района области.

Когда копалась яма, 32-летний приезжий негативно высказался по поводу обряда и в адрес супруги потерпевшего. Произошла ссора, переросшая в драку. В ходе неё подозреваемый не менее 4 раз ударил астраханца топором в область головы и шеи. Труп убийца накрыл ветками и сбежал. 

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что ранее его объявили в федеральный розыск правоохранители Красноярского края по подозрению в мошенничестве. 

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]