Мужчина стал виновником гибели 88-летней матери в Кировской области

В Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 20 июня в 4 часа в жилом доме в Советске произошёл пожар. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении нетрезвого 59-летнего обвиняемого. Во время пожара 88-летняя мать мужчины погибла, отравившись угарным газом. Сам он не пострадал.

Уголовное дело передано в суд.