Среда, 13 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

Мужчина с двумя детьми погибли на пожаре в Тамбовской области

7info
Фото: tambov.sledcom.ru
spot_img

В Тамбовской области во время пожара погибли 41-летний мужчина, его 14-летняя дочь и 5-летний сын, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Супругу погибшего с термическими ожогами различных частей тела госпитализировали в медицинское учреждение.

Пожар в жилом доме на улице Зелёной села Нижнеспасское Рассказовского района произошёл поздно вечером 12 декабря. Причину ЧП установят специалисты.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах