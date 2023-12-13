Мужчина с двумя детьми погибли на пожаре в Тамбовской области

В Тамбовской области во время пожара погибли 41-летний мужчина, его 14-летняя дочь и 5-летний сын, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Супругу погибшего с термическими ожогами различных частей тела госпитализировали в медицинское учреждение.

Пожар в жилом доме на улице Зелёной села Нижнеспасское Рассказовского района произошёл поздно вечером 12 декабря. Причину ЧП установят специалисты.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).