Мужчина приговорён к 17 годам колонии за производство наркотиков в Рязанской области

Рязанский областной суд 16 января огласил приговор по делу незаконном производстве и покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Подсудимый – житель Тульской области, скрывавшийся от следствия – получил 17 лет колонии строгого режима. Подробности сообщили в уголовно-судебном управлении прокуратуры.

Судебные прения по делу прошли с участием прокурора Рязанской области 21 декабря 2022 года.

Подсудимый вместе с сыном, который ранее был осуждён за эти деяния, в Михайловском районе занимался производством наркотиков и фасовкой крупных партий запрещённых веществ на более мелкие, распространяя их по регионам России.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ.

Сторона обвинения просила суд признать подсудимого виновным в совершении двух особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и назначить ему наказание в виде лишения свободы на длительный срок с отбыванием в исправительной колонии. Сторона защиты просила об оправдании подсудимого.

16 января суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и осуждён к мере наказания, предложенной гособвинением – 17 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу ещё не вступил.