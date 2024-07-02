Мужчина попал в реанимацию из-за жары на улице

В Москве мужчина получил тепловой удар и был госпитализирован в реанимацию. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации, телеканалу «5-tv.ru».

По словам собеседника, пострадавшего доставили в одну из столичных больниц, где он сейчас находится на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Известно, что мужчине стало плохо на площади Киевского вокзала. В Москве в последние дни стоит аномальная жара. 2 июля 2024 года на станции ВДНХ была зафиксирована самая высокая температура за всё время наблюдений.

Уже четвёртый день в столице сохраняются так называемые «египетские ночи», когда даже вечером сохраняется высокая температура воздуха. Такая аномалия может привести к серьёзным последствиям для здоровья из-за невозможности организма охладиться.

Специалисты рекомендуют в ближайшие дни не находиться длительное время на улице без головного убора, пить больше чистой воды и выбирать одежду из натуральных тканей светлых тонов. При плохом самочувствии необходимо найти тень или помещение с вентиляцией и обратиться за медицинской помощью.