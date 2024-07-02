Вторник, 2 июля, 2024

Мужчина попал в реанимацию из-за жары на улице

Автор: 7info

Опубликовано

Image by pressfoto on Freepik

В Москве мужчина получил тепловой удар и был госпитализирован в реанимацию. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации, телеканалу «5-tv.ru».

По словам собеседника, пострадавшего доставили в одну из столичных больниц, где он сейчас находится на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Известно, что мужчине стало плохо на площади Киевского вокзала. В Москве в последние дни стоит аномальная жара. 2 июля 2024 года на станции ВДНХ была зафиксирована самая высокая температура за всё время наблюдений.

Уже четвёртый день в столице сохраняются так называемые «египетские ночи», когда даже вечером сохраняется высокая температура воздуха. Такая аномалия может привести к серьёзным последствиям для здоровья из-за невозможности организма охладиться.

Специалисты рекомендуют в ближайшие дни не находиться длительное время на улице без головного убора, пить больше чистой воды и выбирать одежду из натуральных тканей светлых тонов. При плохом самочувствии необходимо найти тень или помещение с вентиляцией и обратиться за медицинской помощью.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Лесопарке Рязани девушка на самокате врезалась в столб, пострадавшая в БСМП

Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому в убийстве Сергея Пинтелина

Мэрия Рязани разрабатывает систему для расчета стоимости льготной транспортной карты

В Рязанской области на МЖД усилена работа по контролю за содержанием инфраструктуры

Жительница Рязанской области сообщила о гибели сына на СВО

Жара до +35 градусов и грозы ожидают рязанцев 3 июля

Эксперт высказался о жалкой попытке поссорить РФ и Израиль

Появились фотографии обновлённого рязанского автовокзала «Приокский»

В Рязани ушёл из жизни бывший сотрудник Рязанского облисполкома Василий Грачёв

Рязанца приговорили к обязательным работам за оскорбление чувств верующих

Прокуратура установила нарушения при эксплуатации объекта захоронения отходов

Жительницу Шиловского района осудят за наезд на пенсионерку

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Лесопарке Рязани девушка на самокате врезалась в столб, пострадавшая в БСМП

Новости Рязани
По данным СМИ, 2 июля в 16.46 девушка 2002 года рождения не справилась с управлением электросамокатом и врезалась в столб.

Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому в убийстве Сергея Пинтелина

Новости Рязани
В сообщении суда говорится, что Цыплаков останется в СИЗО минимум до 2 сентября 2024 года.

Мэрия Рязани разрабатывает систему для расчета стоимости льготной транспортной карты

Новости Рязани
Определены категории граждан, которые будут пользоваться этими льготами. Теперь администрация города будет определять стоимость льготной транспортной карты.

В Рязанской области на МЖД усилена работа по контролю за содержанием инфраструктуры

Новости Рязани
Дополнительный инструктаж по ведению поездов в условиях повышенных температур проводится с локомотивными бригадами.

Жительница Рязанской области сообщила о гибели сына на СВО

Новости Рязани
Пост от имени матери бойца опубликовал вечером 2 июля паблик «Подслушано Шилово».