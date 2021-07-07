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Среда, 7 июля, 2021
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Мужчина чуть не убил мотыгой сожительницу в Александро-Невском районе

Елена Лобанова
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В одном из сел Александро-Невского района пьяный мужчина чуть не убил женщину мотыгой. Полиция приехавшая на вызов помешала ему это сделать. 

Прибывшие на место полицейские установили, что конфликт разгорелся из-за разногласия сожителей. Женщина поставила партнеру условие, что не пустит его домой в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вернувшись обнаружил, что его вещи стоят за пределами жилплощади. 

Женщина со своей матерью была в это время на огороде. Увидев жену, мужчина разозлился, схватил мотыгу и замахнулся на нее. При этом он выкрикивал угрозы убийством. 

В конфликт вмешалась мать потерпевшей и вызвала полицию. Приехавшие на место оперативники успокоили мужчину и изъяли мотыгу. 

По информации пресс-службы регионального УМВД, на гражданина завели уголовное дело по статье угроза убийства.

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