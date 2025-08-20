Мужчина 53 лет пострадал во время пожара в Касимове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Рязанской области.

Ночью 19 августа примерно в 1:50 загорелся грузовой автомобиль. Машину тушили 6 человек и 2 единицы техники МЧС. Огонь охватил площадь в 5 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина 1972 года рождения.

В этот же день в 18:33 произошел пожар в нежилом доме в селе Гавриловское Спасского района. На вызов выехали 10 человек и 3 единицы техники, в том числе инженерная. Площадь пожара составила 54 квадратных метра.