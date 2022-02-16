Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой отказался от повторного прохождения полиграфа

Адвокат Максим Калинов, представляющий интересы родителей пропавшей рязанки Елены Логуновой, заявил, что супруг девушки Александр отказался от повторного прохождения полиграфа, пишет YA62.ru.
Калинов напомнил, что Александр Логунов уже дважды проходил полиграф, в том числе в передаче Первого канала «На самом деле». Тогда результаты исследования показали, что мужчина лгал, отвечая на некоторые вопросы.
По мнению адвоката, у Александра есть какая-то более веская причина для отказа от полиграфа, чем та, что он обозначил.
Ранее Бастрыкин поручил представить актуальные данные о деле пропавшей рязанки Елены Логуновой.