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Вторник, 15 февраля, 2022

Бастрыкин поручил представить актуальные данные о деле пропавшей рязанки Елены Логуновой

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Бастрыкин поручил представить актуальные данные о деле пропавшей рязанки Елены Логуновой

Александр Ильин
Александр Бастрыкин, фото пресс-службы СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России представить актуальные данные о расследовании уголовного дела по факту безвестного исчезновения в Рязани 26-летней Елены Логуновой, сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин поручил проверить в рамках расследования возможные версии произошедшего с девушкой.

Напомним, СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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Ранее адвокат Калинов заявил, что у следствия осталась единственная версия исчезновения рязанки Елены Логуновой.

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