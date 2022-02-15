Бастрыкин поручил представить актуальные данные о деле пропавшей рязанки Елены Логуновой

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России представить актуальные данные о расследовании уголовного дела по факту безвестного исчезновения в Рязани 26-летней Елены Логуновой, сообщает пресс-служба ведомства.
Бастрыкин поручил проверить в рамках расследования возможные версии произошедшего с девушкой.
Напомним, СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ранее адвокат Калинов заявил, что у следствия осталась единственная версия исчезновения рязанки Елены Логуновой.