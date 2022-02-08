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Вторник, 8 февраля, 2022

Адвокат заявил, что у следствия осталась единственная версия исчезновения рязанки Елены Логуновой

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Адвокат заявил, что у следствия осталась единственная версия исчезновения рязанки Елены Логуновой

Александр Ильин
Фото: соцсети / instagram.com/mrs.kosheleva62
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Адвокат Максим Калинов, представляющий интересы родителей пропавшей рязанки Елены Логуновой, заявил, что у следствия осталась одна единственная версия исчезновения девушки, пишет 62ИНФО.

Саму версию юрист не озвучивает, но говорит, что работа ведётся только в этом направлении. Оно, по его словам, оказалось наиболее достоверным по итогам экспертиз, проверок.

Калинов уверен, что при грамотных методах расследования добиться результата удастся через 3-4 месяца. 

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Ранее юрист прокомментировал перспективы следствия по делу Елены Логуновой.

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