Музей-заповедник Есенина приглашает на Масленицу в Константиново

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина приглашает 26 февраля на уличные гуляния «Масленица в Константинове». На родине великого русского поэта гостей познакомят с вековыми традициями, бережно хранимыми и передаваемыми из поколения в поколение.

На праздничной ярмарке можно приобрести авторские изделия мастеров декоративно-прикладного творчества и народных промыслов Рязанской области, а также сувенирную продукцию музея-заповедника.

В программе — перетягивание каната, баклушный бой, бег в мешках и парные лыжи. В конкурсах и играх дети поучаствуют вместе с родителями. Самым маленьким посетителям покажут спектакль «Бабушкины сказки» передвижного кукольного театра.

На одной из площадок участники клуба «Белый кречет» поделятся секретами кулачных боёв, а недалеко от главной сцены самые смелые и ловкие попробуют сделать несколько шагов на ходулях. Для посетителей проведут мастер-класс по изготовлению небольших снопиков для сжигания их в Масленичной печи.

Хорошее настроение гостям подарят музыкальные творческие коллективы Рязанской области. В 12:00 на главной сцене актёры музейного этнографического театра «Звонница» представят театрализованную программу «На Пестрой неделе» с установкой чучела и забавными играми, традиционными танцами и кадрилями. В 12:30 выступит песенно-инструментальный ансамбль музея-заповедника «Радуница» под руководством Заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова. В 13:00 состоится концертная программа ансамбля народной песни «Рязаночка». В 14:00 на сцену снова выйдут артисты «Радуницы». В 14:30 посетители увидят фрагмент из спектакля, в котором участники этнографического театра «Звонница» покажут, как в старину наши предки прощались с Масленицей.

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