Может ли работник рассчитывать на получение отгула за сдачу крови?

Прокуратура Погарского района Брянской области рассказала, может ли работник рассчитывать на получение дополнительного дня отдыха за сдачу крови? Ответ на этот вопрос опубликовал официальный телеграм-канал ведомства.

В соответствии со статьей 186 Трудового кодекса РФ после каждого дня сдачи крови работнику предоставляется дополнительный день отдыха. По желанию работника он может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови.

За дополнительные дни отдыха за работником сохраняется его средний заработок.

Дополнительный день отдыха предоставляется работнику на основании соответствующего заявления.