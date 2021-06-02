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Среда, 2 июня, 2021
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Мотоциклист из Якутии погиб в ДТП в Рязанской области

Елена Лобанова
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Во вторник, 1 июня, в ДТП в Ряжском районе погиб человек, сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Авария случилась в 12:00 на 115-м километре автодороги «Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов». По предварительной информации, 45-летний житель Якутии на мотоцикле «RACERRC» не пропустил автомобиль и врезался в «Ладу-21154» под управлением 58-летнего жителя Рязанской области. От полученных травм мотоциклист погиб.

Ранее мужчина был лишён водительских прав. 

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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