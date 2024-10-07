Мотоциклист погиб в аварии в Михайловском районе

В Михайловском районе произошла смертельная авария с участием мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП произошло 6 октября, примерно в 00:25, на 196 километре автодороги Р-22 «Каспий». За рулем мотоцикла «Ямаха» находился 34-летний житель Михайловского района. По предварительной информации, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле», которым управлял 27-летний мужчина.

Мотоциклист скончался на месте. Водитель автомобиля и двое его пассажиров 35-и и 42-х лет получили травмы различной степени тяжести. Им потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.