Понедельник, 7 октября, 2024

Мотоциклист погиб в аварии в Михайловском районе

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/gibdd062

В Михайловском районе произошла смертельная авария с участием мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП произошло 6 октября, примерно в 00:25, на 196 километре автодороги Р-22 «Каспий». За рулем мотоцикла «Ямаха» находился 34-летний житель Михайловского района. По предварительной информации, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле», которым управлял 27-летний мужчина.

Мотоциклист скончался на месте. Водитель автомобиля и двое его пассажиров 35-и и 42-х лет получили травмы различной степени тяжести. Им потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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