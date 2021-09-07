Москвичку задержали за кражу техники из торгового центра в Рязани

В Рязани полицейские задержали подозреваемую в краже из магазина компьютерной техники на Первомайском проспекте. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранителей вызвал администратор торговой точки, заметивший на записи видеонаблюдения, что одна из посетительниц положила товар себе в сумку. К моменту прибытия патрульных, девушка ещё не успела покинуть торговый центр. Подозреваемую задержали, в сумочке нашли два внешних жёстких диска, которые пропали из магазина компьютерной техники.

На 21-летнюю жительницу Москвы завели уголовное дело о краже. Задержанная имеет судимость за мошенничество.