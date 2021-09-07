12.7 C
Рязань
Вторник, 7 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Москвичку задержали за кражу техники из торгового центра в Рязани

7info
Москвичку задержали за кражу техники из торгового центра в Рязани

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Рязани полицейские задержали подозреваемую в краже из магазина компьютерной техники на Первомайском проспекте. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранителей вызвал администратор торговой точки, заметивший на записи видеонаблюдения, что одна из посетительниц положила товар себе в сумку. К моменту прибытия патрульных, девушка ещё не успела покинуть торговый центр. Подозреваемую задержали, в сумочке нашли два внешних жёстких диска, которые пропали из магазина компьютерной техники.

На 21-летнюю жительницу Москвы завели уголовное дело о краже. Задержанная имеет судимость за мошенничество.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]