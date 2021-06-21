Москва стала лидером по употреблению алкоголя

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Лидером по потреблению алкоголя в абсолютных показателях в этом году стала Москва. Как сообщили «Известиям» в Росалкогольрегулировании, за первый квартал 2021-го жители столицы приобрели 6,4 млн декалитров водки, коньяка, шампанского, вина и других спиртосодержащих напитков (в прошлом году — 6,7 млн). На втором месте, немного отстав от столицы, оказалась Московская область с показателем 6 млн (6,35 млн), а на третьем — Санкт-Петербург с 3,37 млн декалитров (3,5 млн).

Также в десятку регионов, где любят спиртное, вошли Свердловская область (2,34 млн), Краснодарский край (2,16 млн), Татарстан (1,63 млн), Нижегородская область (1,62 млн), Башкирия (1,48 млн), Челябинская (1,5 млн) и Ленинградская (1,3 млн) области.

При этом первое место по потреблению водки заняла Московская область, а шампанского, вина и коньяка — Москва.

Минимальным спрос на алкоголь оказался в Ингушетии. Жители республики за тот же период приобрели 6 тыс. декалитров горячительных напитков. Второе место в списке наименее пьющих субъектов заняла Чечня — 11 тыс. декалитров, а третье — Чукотка — 28,7 тыс.

Также в десятку регионов с минимальным потреблением алкоголя вошли Тыва (36,7 тыс.), НАО (37,4 тыс.), Карачаево-Черкессия (42,3 тыс.), Кабардино-Балкария (46 тыс.), Северная Осетия — Алания (49 тыс.), Калмыкия (67,2 тыс.) и Еврейская автономная область (86 тыс. декалитров).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Истина в беде: COVID-19 заставил россиян отказываться от алкоголя