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Четверг, 3 июня, 2021
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Московская и Рязанская области будут разрабатывать межрегиональные туристические маршруты

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Кремль в Рязани
Рязанский кремль
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2 июня в рамках Петербургского экономического форума министерство культуры и туризма Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с комитетом по туризму Московской области. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

В подписании соглашения приняли участие глава рязанского Минкульту Виталий Попов и и.о. министра по туризму Московской области Алексей Шимко.

Соглашение предусматривает взаимодействие в развитии туризма на территории Московской и Рязанской областей, разработку межрегиональных маршрутов, обмен опытом, информационную и консультационную поддержку в сфере туризма, в том числе в рамках сотрудничества туристских информационных центров и продвижения турпродуктов.

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