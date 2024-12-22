Мощное наступление ВС России в Курской области: что известно

Российские военные ведут мощное наступление в Курской области, штурмуя несколько населенных пунктов, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, морские пехотинцы, десантники и пехотинцы группы войск «Север» атакуют со всех направлений.

«Наиболее ожесточенные бои идут за Кругленькое, у Погребков, за Новоивановкой, на пути к Судже и Гуево», – говорится в публикации.

Подчеркивается, что войска также прорываются к Мартыновке и за Черкасскую Конопельку.

Как сообщали в Минобороны, российская армия уничтожила за минувшие сутки 260 украинских военных, два танка, включая немецкий «Leopard», две БМП, два БТР, семь боевых бронемашин, шесть минометов и станцию РЭБ.

Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп противника.