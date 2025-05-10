Мощнейшее событие для каждого: Кажетта рассказала, чего ждать от полнолуния в мае

Полнолуние в Скорпионе, которое наступит 12 мая 2025 года, обещает стать одним из самых мощных и драматичных событий года. Если вы долго носили в себе обиды, сомнения или усталость от чужих ожиданий — в мае все это может выйти наружу. Отношения, обещания и даже собственные установки окажутся под пристальным вниманием. Подробности раскрыла ясновидящая Кажетта.

Полнолуние 12 мая 2025: общий прогноз

Это полнолуние заставит вас честно взглянуть на то, где вы уже на пределе и что пора отпустить. Придется сделать выбор: идти до конца или выйти из игры. Главное правило этого периода — реализм. Хватит тащить то, что давно просится уйти. Сейчас самое время сказать себе: «Я достойна жить осознанно и по-настоящему».

Астрологический фон непростой: напряжённый аспект между Меркурием и Плутоном сулит конфликты буквально на пустом месте. Особенно остро встанут вопросы денег, власти и личных убеждений — найти компромисс будет почти невозможно. Спорить в таком настроении — всё равно что тушить костер бензином. Лучше отойти в сторону и сосредоточиться на действительно важном, избегая острых углов там, где это возможно.

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Свет Луны выявит не только эмоции, но и трудные истины. Некоторые поступки, совершённые под влиянием страха или желания сохранить хрупкий баланс, теперь могут казаться ошибкой. Да, не всё зависит от нас. Но выбор, как поступить сейчас — полностью в наших руках. Возможно, придется признать, что не все компромиссы были полезными. Но вместо самокритики стоит использовать этот момент как шанс на перезагрузку.

Дополнительное влияние оказывает Уран рядом с Солнцем в Тельце. Это создаёт ощущение обманчивого спокойствия — будто перед бурей. Обратите внимание, кто рядом с вами. Люди, приносящие тревогу, хаос и драмы, могут неожиданно показать своё настоящее лицо. А вот стабильные и поддерживающие отношения станут источником силы. Иногда лучшая стратегия — просто уйти туда, где вам хорошо, а не пытаться доказать правоту тем, кто вас не слышит.

Несмотря на эмоциональную турбулентность, не всё так мрачно. Некоторые ваши усилия, наконец, начнут давать плоды. Это может быть завершение важного этапа, продвижение в карьере или долгожданное признание. Но помните: за достижениями всегда следует новая ответственность. Найдите время выдохнуть, но также подумайте, что стоит подкорректировать, чтобы идти дальше уверенно и с удовольствием. Вы растёте — и это требует смелости быть собой, даже в новых обстоятельствах.

Изображение DALL E

Как полнолуние в мае 2025 повлияет на знаки Зодиака

Овен

Время задуматься о деньгах: тратить или копить? Полнолуние осветит ваш прошлый опыт, особенно связанный с финансами и самооценкой. Вы увидите, как материальные вопросы влияют на отношения. Проанализируйте свои установки — перемены назрели. Марс и Плутон придадут сил, чтобы двигаться вперёд.

Телец

Настало время научиться быть опорой самому себе. Полнолуние вскроет старые раны, связанные с границами в отношениях, но также принесёт осознание: самоуважение — не эгоизм. Возможны знаки из прошлого — сны, встречи, детали. Не игнорируйте их: они дадут важные ответы. Всё, что вы пережили, сделало вас сильнее — теперь вы готовы к более зрелым отношениям.

Близнецы

Сомнения возможны, даже если у вас хватает энергии и мотивации. Полнолуние вместе с ретроградным Меркурием проверит вашу решимость. Не сдавайтесь — наоборот, утвердитесь в выбранном курсе. Повторяющиеся ситуации — не случайность, а шанс освободиться от внутренней неуверенности.

Рак

Эта неделя — про чувства. Полнолуние может привести к новому знакомству или углубить существующую связь. Искренность станет вашей силой, особенно с поддержкой Меркурия в Тельце. Говорите о важном — и вы удивитесь, как это повлияет на ваше состояние. Сейчас вы можете почувствовать настоящую уверенность рядом с близкими.

Лев

Это полнолуние — катализатор вашей внутренней трансформации. Напряжение между Марсом и Плутоном вызывает всплеск эмоций, но именно они ведут к личному росту. Не избегайте неудобных вопросов — будьте с собой честны. Пересмотрите своё отношение к авторитету — как внешнему, так и внутреннему.

Дева

Ваш голос звучит громче — используйте это. Полнолуние укрепит веру в свои идеи и поможет выражаться точнее. Меркурий подталкивает к обучению, даже если это нелегко. Углубляйтесь в темы, которые долго откладывали. Каждое слово сейчас может открыть новую главу — будь то письмо, разговор или выступление.

Весы

Пора понять, какие связи действительно важны. Полнолуние может вскрыть старые обиды, особенно в дружбе. Доверяйте интуиции: если кто-то подвёл — вы вправе отпустить эту связь. Прощение возможно, но только если оно приносит освобождение. Окружите себя теми, кто по-настоящему вам близок.

Скорпион

Вы — в центре внимания. Полнолуние в вашем знаке напомнит: важно принимать себя без оглядки на чужие ожидания. Придётся столкнуться с сомнениями — но за ними скрыта ваша сила. Не бойтесь не только мечтать, но и действовать. Вы можете стать примером для других — если поверите в себя.

Стрелец

Чувствуете, что выгораете? Это знак: пора сбавить темп. Полнолуние подсказывает — не стоит брать на себя больше, чем можете. Попробуйте просто отдохнуть: прогуляйтесь, выспитесь, побудьте наедине. Это не лень, а забота о себе. Без отдыха пострадает не только тело, но и внутренний баланс.

Козерог

Вы выходите на сцену. Полнолуние поддерживает вас, помогая выйти из зоны комфорта. Даже если внутренний голос твердит «не готов», — сделайте шаг. Сейчас вам важны не критика, а признание. Первый шаг — уже достижение. Даже уязвимость будет выглядеть достойно.

Водолей

В центре внимания — работа. Всё, над чем вы трудились последние месяцы, может дать результат или признание. Полнолуние подводит итоги и предлагает осмыслить путь. Плутон напоминает: сила — не в масштабе, а в намерении. Верите в свою идею? Не останавливайтесь — вы близки к цели.

Рыбы

Ваши мечты и внутренний мир выходят на первый план. Полнолуние может внезапно прояснить, чего вы хотите на самом деле. Для кого-то это перемены в обучении или профессии, для кого-то — пробуждение творческих способностей. Не бойтесь заглянуть глубже, даже если путь пока неясен.